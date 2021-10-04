В парламенте Армении заговорили о тайной связи Пашиняна с Азербайджаном и 5 миллиардах

«Эту оперативную связь обеспечил глава вашей фракции (Артур Ванецян ушел в оппозицию и в настоящее время является одним из лидеров парламентской оппозиции – haqqin.az), идите в комнату вашей фракции, допросите его, пытайте, пусть признается, о чем и с кем он договаривался. Если он договорился об измене, то мне об этом он не докладывал. Если он докладывал об этом вам, то это его личная инициатива. И я считаю, что наши органы национальной безопасности должны заняться главой вашей фракции и вами, понять, о каких предательских договоренностях вы говорите», - сказал он.

Премьер-министр отметил, что функция правоохранительных органов Армении - заниматься всеми без исключения. «И я повторяю еще раз, что эта «предательская тайная связь» была обеспечена главой вашей фракции, идите и спросите его, о каких 5 миллиардах была речь и что случилось с этими 5 миллиардами. Почему наши правоохранительные органы не занимаются этими 5 миллиардами, может, у них были договоренности за моей спиной», - сказал он.