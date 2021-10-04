В Беларуси арестовали 136 человек за комментарии в соцсетях
Следственный комитет Беларуси расследует уголовное дело против 136 «анонимных комментаторов», которые «делали хайп» на гибели офицера КГБ, сообщает БЕЛТА.
«Подозреваемыми по уголовному делу являются 136 так называемых анонимных комментаторов. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранительными органами продолжается работа по установлению подобного рода преступлений и выявлению лиц, к ним причастных. Вас предупреждали: все, кто «сделал хайп» на горе семьи офицера, будут найдены», - сообщил Следственный Комитет Республики Беларусь.
«Подозреваемыми по уголовному делу являются 136 так называемых анонимных комментаторов. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранительными органами продолжается работа по установлению подобного рода преступлений и выявлению лиц, к ним причастных. Вас предупреждали: все, кто «сделал хайп» на горе семьи офицера, будут найдены», - сообщил Следственный Комитет Республики Беларусь.