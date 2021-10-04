Вчера обнаружили останки двух армян в Физули, сегодня одного в Джебраиле

Накануне армянская сторона продолжила поисковые работы на территории Физулинского района, а сегодня, 6 октября, в Джебраиле. В ходе работ в Физулинском районе были обнаружены останки двух военнослужащих, а на территории Джебраила – одного военнослужащего.

Как сообщают армянские СМИ, личность погибших не установлена.

За все время проведения поисковой операции, после окончания Отечественной войны, найдены тела и останки в общей сложности 1681 армянского военнослужащего.