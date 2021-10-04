«Я лично управлял компаниями, через которые обналичивались деньги. Там стоит только моя подпись. Я знаю, что совершил ошибку. От общей суммы обналичиваемых денег я получал два процента. В общей сложности это делает 7 тысяч манатов», - сказал он.

Выступавший первый свидетель по делу Джаваншир Мамедов отметил, что в ходе следствия он был вызван в Службу Государственной Безопасности Азербайджана и допрошен следователями.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника Управления по делам МИД Фархада Моллазаде и должностного лица Консульского управления министерства Салима Ализаде. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az , на очередном заседании были заслушаны показания свидетелей.

Обвиняемый Салим Ализаде заявил суду, что работой по организации приема гостей и покупки им подарков заведовал сотрудник МИД Асиф Гасанов, который скончался. Свидетель Джаваншир Мамедов также отметил, что с Асифом Гасановым его познакомил банковский работник Ровшан Мамедов.

Затем на суд в качестве свидетеля был вызван руководитель компаний A dizayner и M dizayn Азер Алиев, который отметил, что в период нахождения на посту Эльмара Мамедъярова работал с МИД и неоднократно выигрывал проводимые тендеры.

«Мы победили в тендерах на общую сумму в 456 тысяч манатов. Все деньги были потрачены на печатную продукцию. Салима Ализаде и Фархада Моллазаде я знаю благодаря работе с МИД», - сказал он.

Отвечая на вопросы сторон, свидетель признался, что заплатил Салиму Ализаде 61 тысячу манатов, за то, чтобы победить в тендерах.

Другой свидетель Александр Григорьев заявил, что занимается ремонтом картриджей и сотрудничал с МИД на протяжении пяти лет.

«Я не заключал никаких договоров и получал деньги в наличной форме. Деньги мне передавал лично Салим Ализаде», - сказал он.

На суде был также допрошен свидетель Ниджат Алекперов, который заявил, что работает таксистом и не понимает сути происходящего.

«Я не знаю обвиняемых. Меня лишь однажды вызвали на допрос, где я узнал, что на мое имя открыли компании. Деньги со счетов этих компаний обналичивал человек по имени Ровшан», - сказал он.

Следующее заседание суда назначено на 13 октября.

Напомним, что, согласно обвинению, Фархад Моллазаде, будучи в сговоре с Салимом Ализаде, присвоил 2,54 миллиона манатов, заказывая через различные фирмы подарки, сувениры и канцелярские принадлежности для МИД. Присвоение средств осуществлялось путем вмешательства в тендеры и объявления победителями нужных им фирм.