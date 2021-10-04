Возлюбленная Саакашвили не останется в Грузии

«Переезжать в Грузию я точно не собираюсь. Я являюсь украинским политиком, я очень люблю Украину, и мое будущее в Украине. И планов какого-то переезда у меня никогда не было и точно это не планирую.

Девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, депутат украинской Рады Елизавета Ясько заявила, что не планирует переезжать в Грузию, но имеет много планов на будущее со своим возлюбленным, передает Грузия Онлайн.

Мы с Саакашвили вместе, мы вместе живем, вместе проходим эту борьбу в том числе. У нас есть много планов на будущее. В том числе и политических планов борьбы за изменения, за реформы, и в Украине в том числе. Мы очень близки духом, идеями», - заявила Ясько.

Отметим, что ранее сам политик опубликовал видео, заявив о создании новой семьи с Елизаветой Ясько. Жена Саакашвили Сандра Рулофс, комментируя это, отметила, что содержание видео стало для нее неожиданным, а форма – полностью неприемлемой.

Напомним, 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что вернувшийся в страну Саакашвили задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу.