Провокация против Бакинской Оксфордской школы: коронавирус лишь у двоих
У двоих учеников девятого класса в Бакинской Оксфордской школе выявлен коронавирус. По инициативе руководства школы было принято решение перевести учеников всех девятых классов на дистанционное обучение.
Вместе с тем, ряд СМИ обнародовал информацию о том, что руководство Бакинской Оксфордской школы, игнорируя многочисленные обращения родителей учеников, отказывается закрывать школу.
«Это откровенная ложь и провокация против нашего учебного заведения. У двоих наших учеников действительно обнаружен коронавирус и руководство школы по собственной инициативе приняло решение перевести на дистанционное обучение учеников всех девятых классов. Никаких многочисленных обращений со стороны родителей о закрытии школы, как это описывают некоторые сайты, не поступало», - заявили haqqin.az в Baku-Oxford School.
В школе также сообщили, что после появления информации о заболевших учениках, к ним пришли с проверкой представители Санэпидемстанции. В школе приняты необходимые меры по дезинфекции.
«Предписаний о закрытии учебного заведения при выявлении единичных случаев заболевания среди учеников нет. Несмотря на это, исходя из соображений безопасности наших учеников, принято решение закрыть все девятые классы и перевести их на дистанционное обучение. Вопрос о закрытии всей школы не стоит», - отметили в учебном заведении.
Стоит отметить, что в последние дни случаи заражения учеников коронавирусом выявлены во многих учебных заведениях Баку. Конкретных предписаний со стороны Минобразования и других ответственных структур о полном закрытии школ в подобных случаях нет. В большинстве случаев, руководство учебных заведений ограничивается лишь переводом класса с больным учеником на дистанционное обучение.