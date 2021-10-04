Провокация против Бакинской Оксфордской школы: коронавирус лишь у двоих

У двоих учеников девятого класса в Бакинской Оксфордской школе выявлен коронавирус. По инициативе руководства школы было принято решение перевести учеников всех девятых классов на дистанционное обучение.

Вместе с тем, ряд СМИ обнародовал информацию о том, что руководство Бакинской Оксфордской школы, игнорируя многочисленные обращения родителей учеников, отказывается закрывать школу.

«Это откровенная ложь и провокация против нашего учебного заведения. У двоих наших учеников действительно обнаружен коронавирус и руководство школы по собственной инициативе приняло решение перевести на дистанционное обучение учеников всех девятых классов. Никаких многочисленных обращений со стороны родителей о закрытии школы, как это описывают некоторые сайты, не поступало», - заявили haqqin.az в Baku-Oxford School.