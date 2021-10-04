Китай и Индия стянули войска на границе спорных территорий
На индо-китайской границе ситуация вновь обострилась. Обе стороны направили многотысячные воинские контингенты в район Гималаев, сообщают индийские СМИ.
Отмечается, что Нью-Дели направил 50 тысяч дополнительных военнослужащих в спорные приграничные районы. Китай, в свою очередь, ответил стягиванием войск к границе.
Отметим, что в 1962 году между двумя странами началась война за спорные территории, в которой Индия понесла поражение, а Китай занял стратегически важный регион Аксайчин, связав таким образом два региона — Синьцзян и Тибет. В Индии до сих пор считают эти территории частью своего региона Ладакх. Границы, образовавшиеся после войны, так и не демаркировали, и проблема спорных территорий до сих пор не разрешена.