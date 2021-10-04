Армяне прячутся в Лачине, когда проезжает азербайджанская автоколонна

Часть армян, незаконно поселившихся в историческом азербайджанском городе Лачин (расположен вблизи Лачинского коридора), все еще проживает там. Отметим, что согласно условиям Трехстороннего заявления от 10 ноября город, как и весь так называемый Лачинский коридор находится в зоне ответственности российских миротворческих сил.

Город Лачин должен быть передан Азербайджану в течение трех лет после прокладки новой дороги из Ханкенди в направлении Горисского района Армении.

Haqqin.az со ссылкой на армянскую службу Радио Свобода сообщает, что в свое время в Лачине незаконно проживали около 2 тысяч армян (часть из них была переселена из Сирии и Ливана - ред.), около 150-200 из них вновь вернулись после войны в Лачин.