Армяне прячутся в Лачине, когда проезжает азербайджанская автоколонна
Часть армян, незаконно поселившихся в историческом азербайджанском городе Лачин (расположен вблизи Лачинского коридора), все еще проживает там. Отметим, что согласно условиям Трехстороннего заявления от 10 ноября город, как и весь так называемый Лачинский коридор находится в зоне ответственности российских миротворческих сил.
Город Лачин должен быть передан Азербайджану в течение трех лет после прокладки новой дороги из Ханкенди в направлении Горисского района Армении.
Haqqin.az со ссылкой на армянскую службу Радио Свобода сообщает, что в свое время в Лачине незаконно проживали около 2 тысяч армян (часть из них была переселена из Сирии и Ливана - ред.), около 150-200 из них вновь вернулись после войны в Лачин.
Не менее трех раз в неделю в сопровождении российских миротворцев через Лачин проезжает азербайджанская автоколонна: перевозят технику, грузы, солдат. Армянские жители называют эти дни «азербайджанскими днями», а миротворцы предупредили, чтобы в это время жители не выходили на улицы, не общались с азербайджанцами.
Армяне говорят, что многие не возвращаются в Лачин из-за отсутствия перспективы: есть ли смысл восстанавливать дом и хозяйство заново, не зная, что будет через несколько лет, рассказывают армянские журналиста в своем репортаже из Лачина.