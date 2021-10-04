Тайвань может быть атакован наш комментарий
Тайвань может быть атакован в 2025 году. С таким заявлением выступил министр обороны острова Чиу Гочен. В последние четыре дня в воздушную зону Тайваня вторгались полторы сотни самолетов, и нынешнее обострение министр охарактеризовал как худшее за последние сорок лет.
По мнению тайваньских военных, у Китая и сейчас достаточно сил для полномасштабного вторжения, но такая операция потребует много усилий и повлечет большие потери. А вот через три года возросшая мощь китайской армии и обновленная структура вооруженных сил позволят Пекину меньше оглядываться на цену возвращения Тайваня, независимость которого Китай никогда не признавал.
Безусловно, необходимо учитывать, что эти заявления делаются на фоне рассмотрения тайваньским парламентом специального бюджетного закона об обороне. В нем предусматриваются военные расходы в 8,6 миллиарда долларов, две трети из которых будут потрачены на антикорабельное вооружение для защиты от нападения с моря. В частности, будет увеличено производство отечественных ракет наземного базирования и современных кораблей. Задача военных доказывать гражданским высокую необходимость дополнительных расходов. Но и китайцы подбрасывают для этого убедительные аргументы.
Нынешняя военная активность Китая непосредственно связана с прошедшим недавно Днем образования КНР, главным китайским государственным праздником. Показать отделившейся провинции, что ее независимый статус не признан, и что воссоединение неизбежно, - вот цель демонстрации силы, которая действительно в последнее время значительно выросла. Это сильно действует на нервы тайваньцам, большинство из которых склоняется к мысли, что в будущем война неизбежна.
Однако война с 24-миллионным Тайванем вряд ли входит в планы Китая. Это ударило бы по ее статусу глобального торговца, который, собственно, и позволил стране резко нарастить экономическое могущество. Война и связанные с этим неизбежные санкции, утрата инвестиционной привлекательности и внешних рынков убьют те факторы, которые вывели Китай в число мировых лидеров.
Успокаивает на этот счет и Джо Байден, который ссылается на свои разговоры с Си Цзиньпином. США признают проблему Тайваня, но стоят на позиции ее будущего решения исключительно мирным путем. Нынешнее создание военно-политического блока AUKUS, объединившего Британию, США и Австралию, направлено на сдерживание активности Китая в Тихом океане, и защита Тайваня – одна из ключевых целей.
К упомянутому тайваньским министром обороны 2025 году не только китайская мощь вырастет, но и совокупная сила союзников США в этом регионе. Поэтому опасения относительно грядущего вторжения следует несколько остудить, хотя и совсем не расхолаживаться. Когда перемещаются большие массы напичканных оружием боевых машин, может случиться всякое, даже вопреки желанию играющих мускулами сторон.