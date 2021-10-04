По мнению тайваньских военных, у Китая и сейчас достаточно сил для полномасштабного вторжения, но такая операция потребует много усилий и повлечет большие потери. А вот через три года возросшая мощь китайской армии и обновленная структура вооруженных сил позволят Пекину меньше оглядываться на цену возвращения Тайваня, независимость которого Китай никогда не признавал.

Тайвань может быть атакован в 2025 году. С таким заявлением выступил министр обороны острова Чиу Гочен. В последние четыре дня в воздушную зону Тайваня вторгались полторы сотни самолетов, и нынешнее обострение министр охарактеризовал как худшее за последние сорок лет.

Безусловно, необходимо учитывать, что эти заявления делаются на фоне рассмотрения тайваньским парламентом специального бюджетного закона об обороне. В нем предусматриваются военные расходы в 8,6 миллиарда долларов, две трети из которых будут потрачены на антикорабельное вооружение для защиты от нападения с моря. В частности, будет увеличено производство отечественных ракет наземного базирования и современных кораблей. Задача военных доказывать гражданским высокую необходимость дополнительных расходов. Но и китайцы подбрасывают для этого убедительные аргументы.

Нынешняя военная активность Китая непосредственно связана с прошедшим недавно Днем образования КНР, главным китайским государственным праздником. Показать отделившейся провинции, что ее независимый статус не признан, и что воссоединение неизбежно, - вот цель демонстрации силы, которая действительно в последнее время значительно выросла. Это сильно действует на нервы тайваньцам, большинство из которых склоняется к мысли, что в будущем война неизбежна.

Однако война с 24-миллионным Тайванем вряд ли входит в планы Китая. Это ударило бы по ее статусу глобального торговца, который, собственно, и позволил стране резко нарастить экономическое могущество. Война и связанные с этим неизбежные санкции, утрата инвестиционной привлекательности и внешних рынков убьют те факторы, которые вывели Китай в число мировых лидеров.

Успокаивает на этот счет и Джо Байден, который ссылается на свои разговоры с Си Цзиньпином. США признают проблему Тайваня, но стоят на позиции ее будущего решения исключительно мирным путем. Нынешнее создание военно-политического блока AUKUS, объединившего Британию, США и Австралию, направлено на сдерживание активности Китая в Тихом океане, и защита Тайваня – одна из ключевых целей.

К упомянутому тайваньским министром обороны 2025 году не только китайская мощь вырастет, но и совокупная сила союзников США в этом регионе. Поэтому опасения относительно грядущего вторжения следует несколько остудить, хотя и совсем не расхолаживаться. Когда перемещаются большие массы напичканных оружием боевых машин, может случиться всякое, даже вопреки желанию играющих мускулами сторон.