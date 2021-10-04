Розничные торговцы в Баку взвинтили цены на куриные яйца
В Азербайджане повысились розничные цены на яйца. Так бройлерные яйца подорожали до 18 копеек за штуку, а т.н. «деревенские куриные яйца» предлагают купить по 26 копеек за штуку.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, рост цен на яйца в основном наблюдается в небольших дворовых маркетах. Деревенские яйца там за неделю подорожали с 25 до 30 копеек.
При этом, руководитель Общества птицеводов Азербайджана Айдын Велиев заявил haqqin.az, что оптовые цены на яйца остались стабильными. Повышение связано с розничной торговлей. Оптовая продажа яиц в настоящее время составляет 14-15 копеек.
Айдын Велиев отмечает и наличие существенных факторов, которые могут стать причиной подорожания яиц. По его словам, в последнее время значительно подорожал комбикорм.
«У производителей выросли расходы на корм и логистику. Кроме этого, традиционно осенью падает производство яиц в частных фермерских хозяйствах в регионе. А это приводит к росту цен», - сказал он.