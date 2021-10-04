Розничные торговцы в Баку взвинтили цены на куриные яйца

В Азербайджане повысились розничные цены на яйца. Так бройлерные яйца подорожали до 18 копеек за штуку, а т.н. «деревенские куриные яйца» предлагают купить по 26 копеек за штуку.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, рост цен на яйца в основном наблюдается в небольших дворовых маркетах. Деревенские яйца там за неделю подорожали с 25 до 30 копеек.