На освобожденных в ходе Отечественной войны территориях Азербайджана располагаются более 2600 исторических и культурных памятников, 706 из которых прошли государственную регистрацию. Об этом haqqin.az сообщили в Госслужбе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

Шесть из них являются памятниками архитектуры мирового значения, 5 – археологическими памятниками мирового значения, 119 – памятниками архитектуры национального значения, 121 - археологическими памятниками национального значения, 393 – архитектурными памятниками местного значения, 23 – садами, парками, монументальными и мемориальными памятниками местного значения, 22 – археологическими памятниками местного значения, 17 – образцами декоративно-прикладного искусства.

В Госслужбе отмечают, что, выполняя один из пунктов распоряжения президента Азербайджана «Об организации временного особого управления на освобожденных территориях Азербайджана», сотрудники Министерства культуры были командированы в освобожденные районы и начали проведение первичной инвентаризации и охраны культурных объектов. На сегодняшний день проведен осмотр 379 исторических и культурных памятников, прошедших государственную регистрацию, и 133 других объектов, имеющих признаки исторической, культурной и археологической ценности. Большинство памятников были полностью разрушены армянской стороной. Сохранились лишь их останки, зафиксированы факты вмешательства в них и вандализма.

Всего в Азербайджане под государственную защиту взяты 6308 исторических и культурных памятников. 1014 из них расположены в Баку, в близлежащих поселках и на территории Апшеронского района. При этом согласно мониторингу, проводимому за последние годы сотрудниками Госслужбы, сформирован новый список памятников. И вместе с сотрудниками Национальной академии наук Азербайджана ведется работа по включению новых объектов в список охраняемых государством.

Однако, актуализируя проблему защиты исторических памятников в Карабахе, мы нередко становимся свидетелями разрушения исторических и архитектурных зданий, расположенных в Баку. Почему Минкультуры не усиливает контроль над защитой архитектурных зданий в азербайджанской столице?