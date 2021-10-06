Соратник Саакашвили: «Миша в руках Путина и может умереть в любой момент»

“Михаил Саакашвили - пленник Путина и может умереть в любой момент”, - заявил его соратник Георгия Барамидзе в интервью программе “360 градусов”.

По его словам, экс-президент знал, на что идет, однако свое обещание перед народом Грузии выполнил, жертвуя собой ради победы над правящей партией.

“Сейчас он в руках Путина, пленник Путина и может умереть в любой момент, если Путин захочет его смерти”, - заявил оппозиционный политик.