Парламент Турции ратифицировал Парижское соглашение
Великое национальное собрание Турции приняло в среду законопроект о ратификации Парижского соглашения по климату, свидетельствуют итоги голосования депутатов.
Соответствующий законопроект был поддержан единогласно.
Парижское соглашение по климату – первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии. При Дональде Трампе США вышли из соглашения, однако новый американский лидер Джо Байден в первый же день президентства подписал указ о возвращении в него.