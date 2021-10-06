Известный своими популистскими выступлениями лидер ЛДПР Владимир Жириновский в словесной полемике с главредом российских государственных СМИ «RT», «Россия Сегодня» и «Sputnik» Маргаритой Симоньян заявил, что при жестком режиме в России «армяне получат Арарат и Карс, а при демократах типа Ельцина армяне потеряют и Ереван».

В ответ Маргарита Симоньян заявила о том, что хочет вернуть Арарат и город Карс, что находится на востоке Турции, в состав России.

"Я, конечно, хочу вернуть Карс и Арарат. России. Которой они и принадлежали до позорного Карсского мира, когда они от России ушли. Я человек вполне себе имперского, российского сознания — я вообще хотела бы вернуть все. И то, что по не менее позорному, а может, и более позорному Брестскому миру, когда мы отдали треть населения и огромные части территорий своей страны", - сказала Симоньян.

Отметим, что Карс испокон веков являлся частью Османской империи. Лишь непродолжительное время (1878—1917 гг.) он находился в составе Российской империи по решению Берлинского конгресса, который оформил итоги русско-турецкой войны 1877-1878 гг.