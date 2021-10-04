После переговоров, которые на прошлой неделе состоялись между президентами Турции и России в Сочи, положение на севере Сирии так и не стабилизировалось. Как сообщает haqqin . az , самолеты Воздушно-космических сил России постоянно наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оппозиционных группировок в Идлибе. Согласно кадрам, распространенным в соцсетях, в ходе воздушных атак применяются также тяжелые бомбы. Российская сторона обосновывает эти удары новыми попытками атак на авиабазу Хмеймим при помощи дронов-камикадзе.

Напомним, одной из основных тем переговоров между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным было положение на севере Сирии, в районе деэскалации Идлиба. Стороны пришли к согласию в вопросе сохранения стабильности в этом регионе. Однако договоренность о сохранении статус-кво здесь нарушается, поскольку режим Башара Асада продолжает собирать свои военные силы в Идлиб. Согласно распространяемым сведениям, армия Асада намерена начать наступление на регионы, контролируемые оппозиционными группировками. По последним данным, еще один караван сирийской армии, в том числе бронетехника и артиллерия, направился в сторону Идлиба.

Безусловно, и Турция решительна в удержании своих позиций на севере Сирии, и, по последним данным, новые подразделения Вооруженных сил Турции через погранично-пропускной пункт Гафр-Лусин вошли в Идлиб. Сюда вошли также большегрузные грузовики, перевозившие бронетехнику и бетонные блоки для укрепления опорных пунктов. Помимо этого, накануне сочинских переговоров Турция направила на север Сирии еще несколько тысяч военнослужащих и множество техники.