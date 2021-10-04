Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций УЕФА

В футбольной Лиге наций состоялся полуфинальный матч между сборными Италии и Испании.

Игра проходила в Милане и завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

На 17-й минуте Ферран Торрес вывел гостей вперед. Он же на последней минуте первого тайма оформил дубль. За три минуты до этого главный судья матча Сергей Карасев удалил защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи.

На 83-й минуте Пеллегрини сократил разрыв в счете, но в финал вышла Италия.

Завтра во втором полуфинале встретятся Бельгия и Франция.