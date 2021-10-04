Эйнулла Фатуллаев 01:44

Апофеозом неожиданного визита новоиспеченного главы иранской дипломатии, отпетого ястреба тегеранской стратегии Хосейна Амира Абдоллахияна в Москву стала совместная пресс-конференция с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как правило такого рода переговоры окутываются завесой тайны, тем более если речь идет о задушевной беседе глав дипломатии двух региональных держав. Однако на сей раз Абдоллахиян то ли намеренно, то ли сорвавшись после длительного психологического давления на фоне развернутой Тегераном гонки вооружения на Кавказе, раскрыл карты буквально у трапа самолета, приземлившегося во Внуково. Потеряв присущую многовековой персидской дипломатии уравновешенность, выдержку и коварство, Абдоллахиян бросился с обвинениями на Азербайджан. Без дипломатического искусства, в духе пропагандистских ярлыков, выходящих из-под пера тегеранских графоманов с перекошенными и неинтеллигентными лицами. Террористы, сионисты, коллаборационисты… Весьма непривычно для хладнокровной иранской дипломатии, которая, как правило за две тысячи лет, не давала волю эмоциям и не теряла здравость ума даже за круглым столом в присутствии невымышленных сионистов в Багдаде и даже террористов в Йемене. А здесь что-то пошло не так.

Длинный язык Абдоллахияна довел его из Москвы до Южного Кавказа, и откровенничал он больше и пуще всего о своих вымыслах о происходящем на северных границах Ирана. Самое парадоксальное в словах иранского министра – проявление его воспаленной психики в отношении какой-то перекройки границ на Южном Кавказе. Министр говорит туманно, запутанно и без конкретики. О какой перекройке границ и каких государств постоянно в Москве рассуждал Абдоллахиян приходится нам, сидя в Баку глубоко задуматься. Если нам память не изменяет, то за последний год на Южном Кавказе произошло одно значимое событие, связанное с границами – Азербайджан выдворил из оккупационной зоны армянские войска и вышел к своим международно признанным границам. Но ведь и Иран, пусть даже на словах, поддержал восстановление целостности Азербайджана, не так ли? Поразительно, но на пресс-конференции с Лавровым посланник Тегерана больше говорил об Азербайджане, чем о наболевших международных проблемах Ирана. Сирия, Палестина, Йемен и даже отношения с вечным противником – династическим домом саудитов отошли на второй план. Российский журналист спросил иранского министра о последнем раунде переговоров с Эр-Риядом. Ограничившись маловразумительной репликой об иллюзорном мире на призрачном Востоке, Абдоллахиян вновь вернулся к кровоточащей ране – Азербайджану. Оказывается, совместные военные учения Азербайджана с Турцией и Пакистаном носили провокационный характер. Получается, что Иран под сионистами и террористами подразумевает эти две региональные державы, с которыми Кремль пытается выстроить почти союзнические отношения и новый региональный порядок? Тегеранский странник смутил самого мастера дипломатии. Лавров тут же парирует удар: а вот Азербайджан обеспокоен военными учениями Ирана у своих границ. Апперкот! И рухнули жалкие аргументы Абдоллахияна. Железная логика Лаврова обезоружила вероломную иранскую дипломатию. В переводе с дипломатического на человеческий реплика Сергея Викторовича звучит примерно так: если военные учения – это провокация, то и Иран – подстрекатель, ибо и вы провели учения. А назойливые иранские крючкотворцы-журналисты с домашней заготовкой на руках возвращают министров к кавказской реальности. «А еще, Сергей Викторович, он назвал вас земляным червячком!», сказал иранский журналист с лицом покрытым редкими оспинами. Иранец спросил Лаврова о совместных учениях военно-морских сил Азербайджана и Турции на Каспийском море. Чем же ответил на это Лавров? Нече на зеркало пенять, коль рожа крива! Вопрос иранца возмутил мэтра российской дипломатии, ибо по вине Ирана, который по сей день не ратифицировал Астраханскую конвенцию по правому статусу Каспия, во внутренних водах России могут появиться не только корабли Турции, но и НАТО. Именно Иран на протяжении трех лет саботирует вступление в силу Конвенции о правовом статусе. Спросили о позиции России? Получайте! Виноват Иран!