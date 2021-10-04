Предсказано появление нового коронавируса — SARS-CoV-3

Новой проблемой, которая в будущем грозит многим странам, может стать возникновение вируса SARS-CoV-3 в результате передачи коронавируса SARS-CoV-2 от человека летучим мышам. Такое мнение высказал руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура, профессор Ван Линьфа.

По его словам, которые приводит ТАСС, "большинство ученых убеждены, что нынешний SARS-CoV-2 был обнаружен у летучих мышей, обитающих в Азии, после чего он передался животному "Икс", скорее всего панголинам или циветтам, а после человеку, что привело к дальнейшему массовому распространению среди людей". "Однако для нас стало неожиданностью, что вирус легко может обратно передаваться от человека к животному, хотя не было информации об обратной передаче от домашних животных к хозяину", — указал Ван Линьфа.

"Мы больше всего опасаемся, если вирус перейдет от человека к летучим мышам, особенно обитающим в Америке, поскольку обычно они не являются естественной средой обитания для вируса", — сказал профессор.

Ученый объяснил, что "летучие мыши обладают уникальной иммунной системой, которая позволяет не развиваться болезням". "Однако вирус продолжает мутировать и может передаться другим животным, от которых вновь попадет к человеку, но уже в видоизменном виде. И тогда мы можем получить, например, SARS-CoV-3", — признал эксперт.

Отметим, что накануне Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за минувшую неделю штамм коронавируса «дельта» распространился уже в 192 странах мира.