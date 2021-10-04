Европа до конца года получит 8 млрд кубометров азербайджанского газа

До конца текущего года Азербайджан экспортирует в Европу 8 миллиардов кубометров природного газа. При этом с начала 2021 года в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP) поставлено 5,5 миллиарда кубометров азербайджанского газа. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (IEA).

Консорциум Trans Adriatic Pipeline AG (TAP AG) сообщал, что по TAP из Азербайджана в Европу по состоянию на 16 сентября 2021 года доставлено 5 млрд кубометров через греческую точку соединения в Кипое, где TAP соединяется с Трансанатолийским трубопроводом.

Ранее IEA прогнозировало объем поставок азербайджанского газа в Европу за 2021 год на уровне 5-5,5 млрд кубометров.

Согласно отчету, в 2022 году объем экспорта азербайджанского природного газа в Европу по TAP достигнет 10 миллиардов кубических метров.