«Азербайджанская сторона всегда была открыта к диалогу, и наша страна предпочитает решать любые разногласия путем переговоров. На постконфликтном этапе мы неоднократно заявляли о готовности к переговорам с армянской стороной». Как сообщает haqqin.az, об этом заявила начальник Управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос, планируется ли очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

«Мы считаем полезным обсуждение вопросов, направленных на нормализацию армяно-азербайджанских отношений в постконфликтный период. Некоторое время назад в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Мы не исключаем проведения подобной встречи и в будущем», - отметила Абдуллаева.

По словам представителя азербайджанского МИД, азербайджанская сторона неоднократно отмечала, что «на нынешнем этапе необходимо уделить серьезное внимание выполнению совместных заявлений, подписанных лидерами трех государств. Известно, что здесь есть ряд открытых вопросов. Мы считаем, что открытие коммуникаций, начало переговоров по делимитации границ могут создать здоровую основу для нашего конструктивного продвижения в направлении установления устойчивого мира в регионе».