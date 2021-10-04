Азербайджан, Грузия и Турция обсудили дальнейшее сотрудничество по Баку - Тбилиси - Карс
Делегация во главе с министром транспорта, связи и высоких технологий Рашадом Набиевым находится с визитом в Турции с целью участия в XII Международном совете по транспорту и коммуникациям.
Основная тема обсуждения на мероприятии - развитие транспортных и коммуникационных систем в условиях постпандемии COVID-19, расширение цифровизации.
На заседании обсуждались вопросы вложения инвестиций в транспорт и коммуникации для поддержки глобального развития, эффективного использования транспортных и логистических систем посредством цифровизации, создания устойчивой транспортной системы и совершенствования соответствующей нормативно-правовой базы.
Кроме того, в рамках XII Международного совета по транспорту и коммуникациям состоялась четырехсторонняя встреча министров по Транскаспийскому международному транспортному коридору между Турцией, Казахстаном, Грузией и Азербайджаном.
На заседании были обсуждены дальнейшие направления сотрудничества по проекту железной дороги Баку - Тбилиси - Карс (БТК). По итогам заседания между Азербайджаном, Грузией и Турцией был подписан трехсторонний протокол встречи министров по железной дороге БТК. Стороны, подписавшие протокол, дали оценку деятельности по проекту, заявили о необходимости сокращения времени, необходимого перевозчикам для транзита грузов по БТК, подчеркнули необходимость повышения эффективности железной дороги.