Азербайджан, Грузия и Турция обсудили дальнейшее сотрудничество по Баку - Тбилиси - Карс

Делегация во главе с министром транспорта, связи и высоких технологий Рашадом Набиевым находится с визитом в Турции с целью участия в XII Международном совете по транспорту и коммуникациям.

Основная тема обсуждения на мероприятии - развитие транспортных и коммуникационных систем в условиях постпандемии COVID-19, расширение цифровизации.