Согласно сообщению, на начальном этапе в Протезно-ортопедическом производственно-реабилитационном центре Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве совместно с представителями исландской компании ÖSSUR у шести ветеранов были взяты замеры. Спустя день после этапа подготовки им подарили высокотехнологичные протезы - бионические руки.

Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения предоставило шести ветеранам Отечественной войны высокотехнологичные протезы, рассказали haqqin.az в пресс-службе Минтруда.

Протезы последнего поколения в ближайшие дни получат еще четыре ветерана. Всего ими планируется обеспечить каждого из 29 ветеранов Отечественной войны, потерявших верхние конечности.

ÖSSUR, обладающий самыми передовыми технологиями в протезно-ортопедической индустрии, производит современные бионические протезы для людей с ампутацией верхних конечностей, которые отличаются высокой функциональностью и специальным программным обеспечением. Программное обеспечение протезов ÖSSUR Touch Bionics позволяет пользователю быстрее и легче интегрироваться в социальную жизнь. Биоэлектрическая кисть ÖSSUR i-Limb Ultra имеет 18 различных вариантов захвата, а в комплект входит 6 силиконовых перчаток разных цветов и размеров.