Сеть маркетов OBA, которая всегда находится рядом со своими клиентами и думает об их удобстве, выпустила новый рекламный ролик. Сеть маркетов OBA, выступающая с концепцией соседства, в этом видео выдвинула на первый план ценности соседства.

В новом видео любимые всеми Элиш и Рошка из “Мяхялля” приходят поздравить своих недавно переехавших соседей. В завершение видео идея “Лучше ближайший сосед, чем дальний родственник” еще раз находит свое подтверждение.