Новое видео OBA вызвало большой интерес у зрителей фото; видео
Сеть маркетов OBA, которая всегда находится рядом со своими клиентами и думает об их удобстве, выпустила новый рекламный ролик. Сеть маркетов OBA, выступающая с концепцией соседства, в этом видео выдвинула на первый план ценности соседства.
В новом видео любимые всеми Элиш и Рошка из “Мяхялля” приходят поздравить своих недавно переехавших соседей. В завершение видео идея “Лучше ближайший сосед, чем дальний родственник” еще раз находит свое подтверждение.
Рекламный ролик с участием известных актеров Таира и Джабира Имановых размещен в официальных аккаунтах OBA в соцсетях и на других страницах. Рекламный ролик был встречен зрителями с большим интересом.
Сеть маркетов также заявила, что в ближайшие дни порадует своих клиентов великолепной новинкой.
Основной целью сети маркетов OBA является постоянное удовлетворение покупателей экономичной продукцией и высоким качеством обслуживания.
ООО OBA Market, входящее в группу компаний Veysəloğlu, с более чем 1 000 филиалами по всей стране и более чем 6 000 сотрудниками гордится тем, что служит гражданам Азербайджана.