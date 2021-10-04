Коронавирус у соседей: в Армении 1309, в Грузии 2228 новых случаев

Таким образом, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось до 268 672. За сутки от осложнений коронавируса скончались 26 человек. С начала пандемии – 5466. Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1225 (4 за последние сутки). На сегодняшний день количество активных больных составляет 15 722 человека.

За минувшие сутки в Армении выявлено 1309 новых случаев коронавируса, сообщает Национальный центра контроля и профилактики заболеваний Армении.

В Грузии число случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 2228. С начала пандемии по сегодняшний день выявлено 626 058 случаев заражения. За минувшие сутки скончались 28 человек (всего 9 162), сообщает официальный сайт StopCov.

Отметим, что с начала пандемии по сегодняшний день в Грузии выявлено 596 380 случаев заражения.