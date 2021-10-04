Алиев и Путин обсудили ситуацию в регионе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Глава азербайджанского государства поздравил президента России с днем рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности во имя развития и процветания страны, крепкого здоровья, сообщает официальный сайт главы государства.

В свою очередь, Владимир Путин поблагодарил Ильхама Алиева за внимание и поздравления.

Подчеркнув успешное развитие азербайджано-российских двусторонних дружественных отношений в различных сферах, главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам, связанным с перспективами двусторонних связей.

В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в регионе.