Представитель Хаменеи покинул Азербайджан

Представитель Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Азербайджане Али Акбар Оджаг Неджат покинул страну и находится в Тегеране. Об этом BBC сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

Отмечается, что Оджаг Неджат уже месяц как находится в Тегеране.

Напомним, 5 октября в Баку закрылся офис представителя Али Хаменеи в Азербайджане. Деятельность офиса, который располагался в здании мечети Хусейния, была прекращена после осмотра места поклонения сотрудниками правоохранительных органов. Глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов тогда заявил, что «в последние дни в нескольких местах Баку резко возросло число зараженных COVID-19, и одним из таких мест является мечеть Хусейния. Поэтому деятельность этих мест, в том числе и мечети, была приостановлена».