Отношения Турции и России обсудили Эрдоган и Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, обсудив с ним также отношения между двумя странами и региональные вопросы. Об этом сообщили журналистам в канцелярии президента Турции.

"В ходе переговоров обсуждались турецко-российские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган в ходе переговоров также поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина", - отметили в администрации Эрдогана.