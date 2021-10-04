Открылся первый центр продажи и обмена AzerGold

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С целью поддержки государственных реформ, осуществляемых для развития ювелирной отрасли страны, Закрытое акционерное общество “AzerGold” открыло первый центр продажи и обмена изделий из местного золота. В центре, находящемся по адресу: проспект Бюльбюля, 3, наряду с поступившими в продажу в 2019 году золотыми и серебряными монетами и слитками весом в 5, 10, 20 граммов, представлены новые слитки весом в 1 и 10 унций, 500 граммов и 1 килограмм, а также монеты в новом дизайне. Направление части добытого в текущем году золота на производство розничной продукции для внутреннего рынка в определенной мере повлияет на объем экспорта драгметалла ЗАО “AzerGold”, однако внесет свой вклад в развитие местного ювелирного искусства и стимулирует национальное производство.

Напомним, что до освобождения золотых гранул, монет и слитков от НДС и таможенных пошлин, а также освобождения импортируемого золота и изделий, изготовленных из него, от акцизного налога размер надбавленной стоимости данной продукции был достаточно высокий. В результате внедрения данных налоговых изменений продукция компании представлена теперь покупателям с минимальной маржой в соответствии с текущей ценой на золото на мировой фондовой бирже. Значительную же часть надбавленной стоимости сейчас составляют производственные затраты. Кроме того, впервые центр обеспечивает обратный выкуп монет и слитков, произведенных компанией в соответствии с текущей ценой на золото на мировой бирже. Это, в свою очередь, позволит покупателю рассматривать изделия “AzerGold” не только в качестве подарочной продукции, но и как выгодный инвестиционный инструмент с возможностью обмена на национальную валюту в любое время.