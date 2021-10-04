Открылся первый центр продажи и обмена AzerGold
С целью поддержки государственных реформ, осуществляемых для развития ювелирной отрасли страны, Закрытое акционерное общество “AzerGold” открыло первый центр продажи и обмена изделий из местного золота.
В центре, находящемся по адресу: проспект Бюльбюля, 3, наряду с поступившими в продажу в 2019 году золотыми и серебряными монетами и слитками весом в 5, 10, 20 граммов, представлены новые слитки весом в 1 и 10 унций, 500 граммов и 1 килограмм, а также монеты в новом дизайне.
Направление части добытого в текущем году золота на производство розничной продукции для внутреннего рынка в определенной мере повлияет на объем экспорта драгметалла ЗАО “AzerGold”, однако внесет свой вклад в развитие местного ювелирного искусства и стимулирует национальное производство.
Напомним, что до освобождения золотых гранул, монет и слитков от НДС и таможенных пошлин, а также освобождения импортируемого золота и изделий, изготовленных из него, от акцизного налога размер надбавленной стоимости данной продукции был достаточно высокий. В результате внедрения данных налоговых изменений продукция компании представлена теперь покупателям с минимальной маржой в соответствии с текущей ценой на золото на мировой фондовой бирже. Значительную же часть надбавленной стоимости сейчас составляют производственные затраты.
Кроме того, впервые центр обеспечивает обратный выкуп монет и слитков, произведенных компанией в соответствии с текущей ценой на золото на мировой бирже. Это, в свою очередь, позволит покупателю рассматривать изделия “AzerGold” не только в качестве подарочной продукции, но и как выгодный инвестиционный инструмент с возможностью обмена на национальную валюту в любое время.
Внедрение новой системы ЗАО положительно повлияет на вывод вторичного рынка из «теневой экономики» в этой сфере. Это, в свою очередь, поможет освободить местный ювелирный рынок от контрафактной продукции, ввозимой в страну контрабандой и другими незаконными способами. Кроме того, с открытием первого центра продажи и обмена "AzerGold" в сотрудничестве с Ювелирной ассоциацией Азербайджана удовлетворит спрос местных ювелиров на необработанное золото.
Следует также отметить, что, учитывая высокий интерес и востребованность продукции "AzerGold" за последние 3 года, ЗАО рассматривает возможность открытия центров продаж и обмена в других регионах страны.