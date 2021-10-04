Рада отправила спикера парламента в отставку
Верховная Рада Украины проголосовала за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента, сообщает издание Гордон.
За отзыв Разумкова отдали голоса 284 депутата, против – 74, воздержались – 6.
Отметим, что Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии «Слуга народа», прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.