Пашинян наехал на министра и дал указание СНБ: «Арестуйте врачей…»

Выступая с докладом по ситуации с коронавирусом в Армении, Аванесян пожаловалась на людей, осуществляющих кампанию против вакцинации, что сильно не понравилось Пашиняну.

На сегодняшнем заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян обвинил министра здравоохранения Анаит Аванесян в том, что ее ведомство бездействует в условиях пандемии, сообщает Aysor.

«Почему вы жалуетесь? Есть четкое указание – провести полную вакцинацию! Используйте административные рычаги. Я не хочу слышать жалобы минздрава о том, что кто-то мешает процессу вакцинации. Иди и реши!» - ответил ей Пашинян.

Далее он обратился ко всем сидящим на заседании правительства: «В системе государственного управления не должно быть невакцинированных. Все первые лица ведомств несут за это ответственность. Больше я жалоб слышать не хочу».

Пашинян также дал поручение Службе национальной безопасности арестовать врачей, которые фальсифицируют сведения о вакцинации: «Арестуйте, задерживайте врачей, которые злоупотребляют своими полномочиями, уничтожая вакцины, внося ложные сведения о якобы сделанных прививках от коронавируса».