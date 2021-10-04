МЧС пресекло незаконное строительство в Баку

В рамках мероприятий по соблюдению техники безопасности при строительстве Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает выполнять возложенные на него задачи.

В пресс-службе МЧС haqqin.az сообщили, что специалистами агентства был выявлен факт строительства без соответствующих документов нежилого объекта в поселке Бина Хазарского района Баку гражданином Халиговым Эльшадом Азим оглу.