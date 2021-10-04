Премьер Грузии уходит в отставку?
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили может в очередной раз лишиться должности главы правительства из-за провала на выборах в органы местного самоуправления в регионах, сообщает "ТВ Пирвели" со ссылкой на источник в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Согласно данным телеканала, Гарибашвили может заменить действующий министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе, так как он является доверенным лицом основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.
Напомним, 2 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления в регионах. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах страны 30 октября.