Премьер Грузии уходит в отставку?

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили может в очередной раз лишиться должности главы правительства из-за провала на выборах в органы местного самоуправления в регионах, сообщает "ТВ Пирвели" со ссылкой на источник в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Согласно данным телеканала, Гарибашвили может заменить действующий министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе, так как он является доверенным лицом основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.