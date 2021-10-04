В Грузии заявили, что экстрадиция Саакашвили невозможна

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал "невозможной с правовой точки зрения" экстрадицию в Украину экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. "Ни о какой экстрадиции речи не идет. Абсурд вообще это обсуждать", - заявил грузинский министр, его слова приводит Дойче велле.

По словам Залкалиани, грузинская сторона предоставила украинской стороне всю информацию о ситуации с Саакашвили, который осужден в Грузии по четырем уголовным делам и приговорен к 6 годам заключения.

Глава МИД Грузии не считает, что арест Саакашвили негативно скажется на украино-грузинских отношениях.

Михаил Саакашвили, основатель партии "Единое национальное движение" (ЕНД), вернулся в Грузию 1 октября, накануне местных выборов, которые оппозиция рассматривала как референдум о доверии действующей власти. В тот же день его задержали в Тбилиси. Экс-президент вернулся на родину из Украины, где получил гражданство и занимал различные государственные должности, в том числе губернатора Одесской области. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.