Как сохранить здоровье желудочно-кишечного тракта: разъясняет врач

Врач-гастроэнтеролог Вугар Аббасов рассказал о методах, применяемых при обследовании заболеваний желудочно-кишечного тракта, причинах возникновения различных недугов, связанных с работой ЖКТ, а также о правильном питании.

- В каких случаях следует заподозрить заболевание желудочно-кишечного тракта?

- Есть известное изречение: «Мы есть то, что мы едим». В то же время важно не только что мы едим, но и как мы едим. Неправильное питание – один из основных факторов риска развития различных проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). В лечебных и профилактических целях мы даже применяем диетотерапию. Основными симптомами заболеваний органов пищеварения являются: боли в животе, нарушение аппетита, тошнота, рвота, отрыжка, неприятный вкус во рту, раздражительность, метеоризм, задержка стула (запор), диарея (жидкий стул) и др.

В зависимости от причины заболевания боль может быть в виде длительных или кратковременных приступов, во время еды или через 2-3 часа после еды. Если у вас сильная боль в животе, не стоит спешить с приемом обезболивающих препаратов, потому что снятие боли этими средствами может усложнить постановку правильного диагноза, а порой даже привести к запоздалому хирургическому вмешательству.

- Какие методы обследования используются при диагностике заболеваний ЖКТ?

- В качестве методов обследования используются несколько методов. Эндоскопию можно использовать как для диагностики, так и для лечения. Эндоскопия - это метод визуального осмотра внутренних полых органов и трубчатых образований с помощью специального прибора – эндоскопа (эластичная трубка с видеокамерой на конце). Чем особенно ценна эндоскопия, так это возможностью заглянуть внутрь органов без необходимости разрезать брюшную полость пациента.

Один из методов эндоскопического обследования – это гастроскопия (безоперационная процедура визуального исследования состояния верхних отделов пищеварительного тракта). Эндоскопия желудка помогает обнаружить малейшие патологии слизистой оболочки пищевода, желудка и 12-перстной кишки. Во время этой процедуры эндоскоп вставляется в рот, проходит через пищевод, опускается в желудок и достигает 12-перстной кишки.

В некоторых случаях к эндоскопическому устройству могут быть добавлены специальные микроинструменты (щипцы) для выполнения биопсии. Его также можно использовать в терапевтических целях - для сужения просвета пищевода, слива скопившейся жидкости, разрезания полипов, удаления инородного тела или удаления небольших органов, таких как желчный пузырь.

Рентгенография - это исследование желудка и двенадцатиперстной кишки. Непосредственно перед обследованием больного просят выпить контрастную жидкость. Потребность в этом обследовании значительно снизилась после использования эндоскопических методов, потому что во многих случаях одного рентгенологического исследования может быть недостаточно. Методы обследования подбираются исходя из истории болезни пациента. Диагностика - основа лечения, и по этой причине лечение более серьезных заболеваний должен назначать врач.

- Каковы причины возникновения заболеваний желудочно-кишечного тракта?

- Такие заболевания, как гастрит, язвы, отрыжка, изжога - самые распространенные проблемы с пищеварением. Повышенная секреция кислоты из-за аллергенов, употребление обработанных пищевых продуктов, прием пищи стоя и питье воды из-под крана играют ключевую роль в возникновении в желудке Helicobacter pylori (микроаэрофильный, грамотрицательный микроорганизм, паразитирующий в желудке человека, тем самым вызывая развитие болезней пищеварительной системы). Генетическая структура и пищевые привычки - важный фактор в развитии желудочных заболеваний.

- Наблюдается ли рост заболеваний пищеварительной системы в осенне-зимний период?

- С наступлением осенне-зимнего периода погода становится все холоднее, а дни короче. В холодные месяцы предпочтение отдается мучным блюдам. А в случае объемного приема пищи непосредственно перед сном это приводит к проблемам органов пищеварения. Следует избегать приема пищи как минимум за три часа до сна.

Кроме того, зимой, как правило, повышается частота инфекционных заболеваний. В связи с этим, в зимний период года учащаются случаи приема гражданами антибиотиков без назначения врача. Следует знать, что антибиотики оказывают пагубное влияние на работу пищеварительной системы.

Наблюдается рост приема обезболивающих препаратов, особенно пожилыми гражданами, страдающими болями в опорно-двигательном аппарате и ревматическими заболеваниями. Желудочно-кишечные кровотечения - одна из наиболее частых проблем, вызванных передозировкой этих препаратов. Людям, использующим сильные обезболивающие, следует принимать лекарства, защищающие слизистую желудка от повреждения.