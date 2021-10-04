Пашинян написал письмо Путину

Правительство Армении благодарно президенту РФ Владимиру Путину за усилия по установлению прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе, говорится в поздравительном послании армянского премьер-министра Никола Пашиняна по случаю дня рождения российского лидера, сообщила пресс-служба Кабмина Армении.

"Богатый опыт государственно-политической деятельности, направленный на реализацию интересов развития РФ, а также ваши последовательные усилия, направленные на дальнейшее укрепление роли страны на мировой арене, снискали вам уважение на родине и за рубежом. Неоспорим ваш личный вклад в укрепление союзнических отношений России и Армении. Мы благодарны за ваши усилия по установлению прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе", - цитирует ТАСС послание армянского премьера.

Пашинян также отметил, что "искренне дорожит взаимопониманием и доверительными отношениями" с российским лидером: "Желаю крепкого здоровья, счастья и новых успехов на ответственной должности".