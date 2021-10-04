Джейхун Наджафов, собкор 14:44

Власти Ирана вкупе с проправительственными СМИ нагнетают в стране настоящую антиазербайджанскую истерию. Впрочем, впадать в истерику, как только речь заходит об отношениях с Азербайджаном, давняя традиция иранской дипломатии. В середине 90-х, когда из Ирана в Армению непрерывным потоком шли фуры с горючим, стройматериалами, продовольствием и прочими грузами, тогдашний министр иностранный дел Ирана Али Акбар Велаяти решил провести в Баку пресс-конференцию. Главный дипломат Ирана принялся рассказывать, как Иран противостоит проискам мирового империализма против мусульман, и тут в дверях конференц-зала появился в то время глава азербайджанского МИД Гасан Гасанов. Устроившись рядом с Велаяти, министр дождался, пока коллега закончит услаждать слух азербайджанских журналистов дозволенными речами, и спросил, почему великий защитник мусульман стал поддерживать агрессора и оккупанта Армению.

«Так вы же дружите с Израилем, а отношение Ирана к сионистскому государству хорошо известно», - ответствовал Велаяти. На что Гасанов попросил: «Ну-ка напомните мне, сколько иранской территории захватил Израиль, сколько иранцев изгнал с родных мест, сколько тысяч иранцев погибли и пропали без вести? А вот Армения все эти преступления совершила против Азербайджана». Не зная, что сказать на этот аргумент, Велаяти буквально вспорхнул с места и, подобно спортсмену-спринтеру, выскочил из зала. Да так быстро, что его свита не сразу это заметила и продолжала слушать азербайджанского министра. Но то были другие времена и другой, проигравший первую войну Азербайджан. Победа азербайджанской армии во второй Карабахской войне обернулась для Ирана геополитическим поражением в регионе Южного Кавказа. И теперь иранские сановники, облизывая пальцы после поглощения жирного плова, подкидывают местным журналистам всякого рода бредовые идеи как бы досадить Азербайджану. И те радостно их подхватывают. Так, в редакционной статье рупора КСИР - издании javanonline.ir некий Фахраддин Аббаспур предлагает срочно начать переговоры с Ереваном о создании в Зангезуре иранской военной базы, которая станет защищать территориальную целостность Армении. И тут же предупреждает читателей, что «умные» города и деревни, которые Баку планирует построить на освобожденных землях, на самом деле будут… станциями электронного слежения за Ираном сионистов и их приспешников. Другая иранская газета пишет, что Зангезурский коридор передадут (видимо, Армения и Россия) Турции, Азербайджану и Израилю для создания военного плацдарма для нападения на ИРИ. Да и вообще ось Баку-Анкара-Тель-Авив вот-вот возьмет Зангезур и вступит на иранскую территорию. И все это не в каком-то сатирическом журнале, а во вполне респектабельных, по иранским меркам, газетах. Между тем haqqin.az из источников в Иране cтало известно, что в Тебризе, Урмие и Казвине на улицах появилось в несколько раз больше полиции. Видимо, разрозненные лицемерные заявления иранских чиновников о стремлении к добрососедству с Баку прежде всего ориентированы на умиротворение азербайджанского фактора внутри страны. Свои аргументы и доказательства всегдашнего двуличия иранских властей в отношении Азербайджана haqqin.az представил иранский политолог Реза Талеби.

- Простые иранцы прекрасно понимают, что дружба с Израилем, который является членом ООН, имеет дипломатические отношения с Турцией, ОАЭ, Казахстаном, всеми тюркскими странами СНГ и другими государствами, является суверенным правом Азербайджана. И, кстати, иранские власти почему-то не видели в Израиле врага, когда прибегали к его помощи. Невзирая на жгучую неприязнь, в 1986 году Иран именно с помощью Тель-Авива закупал американское оружие, чтобы противостоять армии Саддама Хусейна. Может, в Тегеране забыли, но в мире помнят дело «Иран-контрас», или «Ирангейт», как его еще называли, когда аятолла Хомейни договорился с премьер-министром Израиля Шимоном Пересом и главой израильского МИД Давидом Кехми о тайных поставках в исламскую республику американского вооружения в обход эмбарго. А еще раньше, в 1981-м, Тегеран передал израильтянам карту местности в Ираке, где располагался иракский ядерный объект. Таким образом иранцы помогли израильским ВВС уничтожить ядерный реактор под Багдадом. Хомейни даже предоставил израильтянам аэропорт под Тебризом в качестве запасного, а израильские военные провели там подготовительную работу для проведения легендарной операции под кодовым названием «Опера».

Иран, между прочим, не в первый раз стянул войска к азербайджанской границе. Чему лично был свидетелем. Сначала он сделал это во время 44-дневной войны. Я сам видел, что за технику подвели к азербайджанской границе. Будучи по образованию инженером по радарной технике, со всей ответственностью могу сказать, что тогда к азербайджанской границе подвели иранскую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и оборудование для прослушивания радиопереговоров азербайджанской армии. Иранские военные преследовали несколько целей. Во-первых, передачу армянской стороне разведывательной информации, полученной путем прослушки, а во вторых - проверку своих РЭБ против применяемых азербайджанской армией дронов. То есть, несомненно, хотели помочь армянским военным, а заодно попробовать посадить турецкие и израильские БПЛА на свою территорию и хорошенько изучить эту технику. Но посадить Bayraktar и Harrop не получилось. Беспомощность иранской системы РЭБ глубоко разочаровала военное командование и правительство ИРИ. Ведь с ужасом за тем, как азербайджанская армия разносит вдребезги армянские танки, артиллерию, ракетные системы, ПВО, наблюдали не только в Ереване, но и в Тегеране, у которого на вооружении такой же модернизированный советский хлам. Даже американские самолеты F-4 и F-5 у иранской армии производства середины 70-х годов. И выходит, что участь армянской армии в войне с Азербайджаном может постичь и иранскую армию... Турецкое и израильское оружие показало не просто эпохальное превосходство, а глубокую техническую отсталость военного арсенала Ирана.

Страхи Тегерана связаны не только с усилением Азербайджана, но и возможностью прозападного крена Армении. Ведь всем понятно, что Никол Пашинян - прозападный политик и рано или поздно начнет сближать Армению с США и Европой. Наступление мира в Карабахе развязывает руки Пашиняну в выборе геополитического ориентира. К тому же в Иране подозревают, что Армения все больше склонна наладить сотрудничество с Турцией и Азербайджаном. А это означает выход Еревана из блокады и конец особому влиянию на него Тегерана. Между тем именно Армения много лет помогала Ирану обходить американские санкции. Все достаточно ясно и с Зангезурской дорогой. Ее открытие явится ключевым звеном в трансконтинентальном транспортном маршруте, в котором очень заинтересованы такие экономические гиганты, как ЕС и Китай. А у Ирана были надежды иметь какие-то экономические преференции в этом коридоре, значение которого в Тегеране хорошо просчитали. Поэтому Иран стремится всякими мнимыми поводами типа «нашей границе угрожают сионисты» поставить под сомнение возможности обеспечения безопасности Зангезурской дороги. Это такая продуманная политика ИРИ по торпедированию вопроса ее открытия. Пока Тегеран встревожен перспективой потерять свою роль для Армении, из-под влияния аятолл уходит Ближний Восток. Кстати, разыгравшийся в Ереване скандал с регистрацией в стране множества фиктивных авиакомпаний имеет прямое отношение к армянскому содействию ИРИ в обходе санкции. Недавно Сирия, Иордания, Египет и Ливан впервые договорились о транзите газа, что получило одобрение Вашингтона. То есть Иран теряет рычаги влияния на двух ключевых ближневосточных союзников - Сирию и Ливан. А ведь Иран вложил миллиарды долларов на помощь Асаду и укрепление «Хезболлы» в Ливане. Информационная атака на Азербайджан выглядит нелепо еще и потому, что Баку в международных организациях всегда голосует против антииранских резолюцией. И именно Азербайджан передал Ирану на борьбу с коронавирусом 5 млн евро. Не говоря уже о предоставлении 500 млн долларов на строительство железной дороги внутри Ирана. Кстати, Армения еще не выплатила ИРИ 200 млн долларов долга за поставки газа. Но иранские чиновники об этом предпочитают молчать, а разглагольствуют об этнической близости с армянами и дружбе с Арменией в противовес влиянию Турции. Иран до второй войны в Карабахе явно надеялся превратить Азербайджан в страну-сателлита путем экспорта исламской революции или по крайней мере так усилить свое влияние, чтобы мнение Тегерана было бы решающим для Баку. То, что в Баку закрыли офис Оджага Неджата, представителя Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, необходимый и важный шаг для обеспечения безопасности страны. Задолго до нынешней напряженности в отношениях иранские спецслужбы пытались дестабилизировать Азербайджан, используя этнический, межконфессиональный, религиозный фактор. Посылали миссионеров, разного рода вербовщиков, чтобы создать у соседей нечто подобное ливанской «Хезболлы». Не вышло. Тогда принялись за идеологическую обработку молодых азербайджанских граждан, которые получали религиозное образование в Куме. Надо отметить, что в Кум часто приезжают люди, совершенно искренне желающие изучать религию и стать муллой. Но власти Ирана выбрали их в качестве целевой группы будущих проводников своих интересов в разных мусульманских странах. Так что Баку следует более осторожно относиться к поездкам азербайджанской молодежи в Кум.