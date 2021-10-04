Дзюдоист Рустам Оруджев: Работать под руководством Мовлуда Миралиева намного приятнее, чем с Русланом Машуренко

Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио дзюдоист Рустам Оруджев, который занял 5-е место на Играх в Токио, поделился планами подготовки к новому олимпийскому циклу и высказал свое мнение о новом тренерском штабе сборной Азербайджана во главе с Мовлудом Миралиевым.

После провального выступления мужской сборной Азербайджана на Олимпиаде в Токио был полностью уволен тренерский штаб во главе с украинцем Русланом Машуренко. Новым главным тренером стал Мовлуд Миралиев. Помогают ему Эльчин Исмайлов, Эльхан Раджабли, Шюмшяд Бахрамов, Ильхам Мамедов и Заур Бабаев.

«Залечил травму. Можно сказать, что на 80 процентов готов, - говорит спортсмен. - Начал тренироваться, восстанавливаюсь. После Олимпиады в Токио мне было плохо, было тяжело прийти в себя, но я собрался. Без поражений не почувствовать вкус побед (улыбается). Думаю, что еще один олимпийский цикл поборюсь. Правда, до Олимпиады-2024 в Париже еще много времени – впереди три чемпионата мира и Европы, Исламиада, Евроигры… Соревнований много, поэтому настраиваться конкретно на Париж еще рано. Ближайшие цели – чемпионат мира и Исламские игры следующего года. Хочу показать себя на этих стартах».

«Я адаптировался к новому тренерскому штабу, - продолжает Рустам Оруджев. - Новые тренеры – хорошо известные в прошлом дзюдоисты. Эльчин Исмайлов, Мовлуд Миралиев, Эльхан Раджабли… Мне с ними легко, я их знаю, они меня знают. Со своими тренерами работать гораздо легче и приятнее, чем с иностранными.

Чем отличается тренировочный процесс при Мовлуде Миралиеве от того, что было при Руслане Машуренко? Сейчас нагрузки в два раза сильнее, чем были раньше. Мовлуд Миралиев сам стал призером Олимпиады за счет своей работоспособности. Поэтому и как тренер он нагружает спортсменов очень хорошо.

Первым стартом для меня будет ноябрьский турнир «Большого шлема» в Баку. Думаю, что к тому времени полностью буду готов».

Рустам Оруджев также является главой Комиссии атлетов Национального олимпийского комитета. В ходе сегодняшнего мероприятия в НОК он рассказал, что данная Комиссия будет помогать как действующим, так и бывшим спортсменам.

«Будем решать их проблемы», - заявил опытный дзюдоист. Также в Комиссию входят Сабина Керимова (фехтование), Кямран Шахсуварлы (бокс), Фарида Азизова (таэквондо), Назим Бабаев (легкая атлетика), Расул Чунаев (греко-римская борьба) и Фатима Алкарамова (плавание).