Успей воспользоваться скидками до 60% в сети Kontakt

Долгожданная кампания сети магазинов Kontakt снова всех порадует! Только 8 октября в течение трех часов покупатели радующей сети смогут воспользоваться скидками до 60% при наличной оплате. Мегаскидки пройдут во всех магазинах Kontakt Нome городов Баку, Сумгаит, Хырдалан и Гянджа с 21:00 по 00:00.

Например, в течение трех часов при наличной покупке:

Смартфон Xiaomi Redmi 9 будет стоить 300 AZN вместо 330

Двухкамерный холодильник Hoffmann – 380 AZN вместо 500

Стиральная машина LG с загрузкой 6 кг – 600 AZN вместо 850

Паровой утюг Hoffmann – 20 AZN вместо 60.

Вдобавок вы сможете при помощи такситных карт разделить цену со скидкой на равные 18 месяцев. В случае отсутствия такситных карт вы можете оформить одну в отделах НКО BirKart в магазинах Kontakt Home. Только не стоит забывать о том, что акция продлится всего 3 часа. Советуем обратиться за такситными картами до начала акции.

Итак, спешите приобрести все нужное для дома, воспользовавшись мегаскидками 8 октября в Kontakt Home. Такого предложения вы нигде не найдете!

Kontakt - одна из крупнейших розничных сетей в Азербайджане, специализирующаяся на продаже электроники, бытовой техники, мебели, текстиля и других предметов домашнего обихода. Вы можете найти все, что ищете для дома, в магазинах Kontakt Home, в ассортименте которых более 30 000 видов товаров.

Kontakt является эксклюзивным дистрибьютором в Азербайджане мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black&Decker, Hoffmann, официальным дистрибьютором более 30 международных брендов, среди которых Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge и официальным центром продаж бренда Apple в нашей стране.

В настоящее время в стране в целом действует 33 магазина торговой сети и интернет-магазин kontakt.az. Найти адреса магазинов можно здесь.