Успей воспользоваться скидками до 60% в сети Kontakt

Долгожданная кампания сети магазинов Kontakt снова всех порадует! Только 8 октября в течение трех часов покупатели радующей сети смогут воспользоваться скидками до 60% при наличной оплате. Мегаскидки пройдут во всех магазинах Kontakt Нome городов Баку, Сумгаит, Хырдалан и Гянджа с 21:00 по 00:00. 

Например, в течение трех часов при наличной покупке:

Вдобавок вы сможете при помощи такситных карт разделить цену со скидкой на равные 18 месяцев. В случае отсутствия такситных карт вы можете оформить одну в отделах НКО BirKart в магазинах Kontakt Home. Только не стоит забывать о том, что акция продлится всего 3 часа. Советуем обратиться за такситными картами до начала акции. 

Итак, спешите приобрести все нужное для дома, воспользовавшись мегаскидками 8 октября в Kontakt Home. Такого предложения вы нигде не найдете! 

Kontakt - одна из крупнейших розничных сетей в Азербайджане, специализирующаяся на продаже электроники, бытовой техники, мебели, текстиля и других предметов домашнего обихода. Вы можете найти все, что ищете для дома, в магазинах Kontakt Home, в ассортименте которых более 30 000 видов товаров. 

Kontakt является эксклюзивным дистрибьютором в Азербайджане мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black&Decker, Hoffmann, официальным дистрибьютором более 30 международных брендов, среди которых Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge и официальным центром продаж бренда Apple в нашей стране.

В настоящее время в стране в целом действует 33 магазина торговой сети и интернет-магазин kontakt.az. Найти адреса магазинов можно здесь