Президент Израиля не может вылететь из Украины: самолет сломался
В самолете президента Израиля Ицхака Герцога обнаружена техническая неисправность. Его возвращение из Украины, где он был с официальным визитом, задерживается, сообщила пресс-служба главы государства.
О проблеме с самолетом стало известно до того, как президент выехал в аэропорт, поэтому он остался в отеле.
Отметим, что накануне Ицхак Герцог почтил память жертв Бабьего Яра на церемонии в Киеве, а также встретился с президентом Германии.