Новые сенсационные подробности уничтожения армянских полицейских в Шуше

Отдел информации 15:24

Одним из загадочных эпизодов Отечественной войны оставался ракетный удар по Дому культуры в оккупированной Шуше. Как известно, в этом здании сепаратисты собирались разместить свой незаконный парламент. Инцидент произошел на восьмой день войны, и был представлен армянской стороной как вопиющий факт вандализма. Азербайджанскую армию тогда обвинили в обстреле гражданского объекта. И хотя азербайджанская сторона почти сразу заявила о том, что Дом культуры был превращен в штаб для военных и переброшенных в город из Армении полицейских сил, армянская пропаганда продолжала распространять лживую информацию. Заявления Азербайджана косвенно подтвердил и единственный находящийся на тот момент в Шуше иностранный журналист Илья Азар. После публикации его громкого репортажа в «Новой газете» армянские власти лишили его аккредитации. Спустя год после тех событий известный армянский правозащитник, координатор программ общественной организации «Союз информированных граждан» Даниель Иоаннисян обнародовал сенсационные подробности последствий ракетного обстрела Дома культуры в Шуше.

Ионнисян отмечает, что в подвале здания действительно находились порядка 500 полицейских, прибывших для дальнейшей отправки на фронт. По преступному приказу полицейские собрались в актовом зале Дома культуры, который сразу превратился в военную цель. В результате точечного удара погибли 27 полицейских, десятки были ранены. «4 октября порядка 500 служащих Ширакского, Лорийского и Тавушского управлений полиции Армении отправляются на фронт под командованием начальника Лорийского областного управления полиции полковника Тиграна Карапетяна. Когда автоколонна добирается до Шуши, в Степанакерте (Ханкенди - haqqin.az) срабатывает воздушная тревога и принимается решение какое-то время переждать в Шуше. По приказу Тиграна Карапетяна 500 полицейских располагаются в Доме культуры (в подвале)», - пишет Ионнисян. Правозащитник отмечает, что в рядах полицейских тогда появилось недовольство по поводу того, что им не предоставили военное обмундирование и отправили на фронт в синем камуфляже – полицейской форме. Полковнику Карапетяну не удалось убедить полицейских продолжить путь. Затем для проведения обсуждений с полицейскими в Шушу прибыл заместитель командира армии карабахских сепаратистов Артур Саргсян. «Не осознавая, что сбор 500 человек в одном месте сам по себе опасен, он приказывает полицейским подняться в зал. В тот момент, когда они собираются в зале, баллистическая ракета ударила по крыше здания, в результате чего погибли 27 полицейских, многие получили ранение.