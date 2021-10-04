Чавушоглу: Позиция Турции по Украине и Крыму неизменна

Турцию и Украину связывают тесные дружественные связи. Наши страны демонстрируют солидарность по многим вопросам, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой во Львове.

«Наши связи развиваются по многим направлениям, что не может не радовать. Президенты двух стран с начала года провели две встречи», - сообщил турецкий министр, которого цитирует Anadolu.

Чавушоглу отметил, что позиция Турции по вопросу поддержки целостности и суверенитета Украины остается неизменной: «Анкара поддержала и продолжит поддерживать продвижение инициативы Крымской платформы. Турция придает особое значение теме прав крымских татар. До конца года в Украине при поддержке турецкой стороны начнется строительство домов для крымских татар».

Чавушоглу также коснулся темы напряженности на востоке Украины: «Конфликт в Донбассе должен быть решен с учетом территориальной целостности Украины».