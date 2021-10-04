Ильхам Алиев соболезнует президенту Пакистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Пакистана Арифу Алви письмо с соболезнованиями в связи с человеческими жертвами и разрушениями в результате землетрясения в провинции Белуджистан.

«Я глубоко опечален известием о многочисленных жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения в провинции Белуджистан вашей страны. От своего имени и от народа Азербайджана выражаю глубочайшие соболезнования Вам, семьям и родственникам погибших, а также братскому народу Пакистана в связи с этой трагедией. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в тексте соболезнования Ильхама Алиева, опубликованного на официальном сайте главы азербайджанского государства.