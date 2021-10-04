Врачи назвали новое опаснейшее последствие коронавируса

Ученые встревожены, что с каждой новой мутацией вирус становится не только заразнее, но и приводит все к большему количеству негативных последствий. В частности, установлено, что даже у здоровых людей после перенесенной инфекции может развиться сахарный диабет.

У переболевших инфекцией коронавируса участились случаи развития диабета, сообщает The Guardian со ссылкой на исследовательскую группу из Weill Cornell Medicine.

Ученые объясняют это тем, что коронавирус может инфицировать инсулин-продуцирующие клетки поджелудочной железы и изменять их функцию.

Отмечается, что врачи все больше обеспокоены растущим числом пациентов, у которых диабет развился либо во время заражения коронавирусом, либо вскоре после выздоровления.