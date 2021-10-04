Посол Манинг решил поехать в Гянджу, чтобы увидеть последствия армянских обстрелов

Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Манинг поехал в Гянджу и посетил районы города, разрушенные в результате армянских ракетных обстрелов во время Отечественной войны.

Согласно сообщению АПА, посол возложил цветы к разрушенным домам в знак почтения памяти погибших мирных жителей.

Дипломату сообщили, что за время 44-дневной войны Гянджа восемь раз подвергалась обстрелу со стороны Армении. В результате ракетных ударов погибли 26 мирных жителей, в том числе шесть детей, 10 женщин, более 120 человек получили ранения, полностью было разрушено более 20 домов, нанесен серьезный ущерб более 100 зданиям и многим объектам города.

Напомним, ранее немецкий дипломат не принимал участия в поездках иностранных дипломатов на освобожденные территории Азербайджана.