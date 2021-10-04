В пресс-службе Минтруда haqqin.az сказали, что Мамишев провел день с детьми Рамиза Гасымова, военного летчика по прозвищу «Железнокрылый», героя Отечественной войны. У шехида остались две дочери, Гюлана и Гюлай, а также сын Вагиф.

Председатель Государственного фонда социальной защиты Гималай Мамишев стал гостем совместного проекта Министерства труда и социальной защиты населения и Азербайджанского телевидения Tut əlimdən («Держи меня за руку»).

Председатель Госфонда отметил, что в каждом выпуске проекта чиновники проводят время с детьми шехидов: «У меня остались очень хорошие впечатления от дня, проведенного с детьми. Полагаю, что им этот день тоже понравился».

Цель проекта Tut əlimdən - донести важный посыл о том, что дети шехидов (а в будущем также несовершеннолетние из других уязвимых групп) всегда будут окружены заботой и вниманием, ощущать поддержку государства и общества. В каждом разделе проекта чиновники и общественные деятели будут проводить время с детьми шехидов.

Следующей гостьей проекта станет председатель Госкомитета по делам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.