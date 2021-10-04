Врачи обеспокоились состоянием здоровья Саакашвили

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже седьмой день продолжает голодовку в тюрьме, требует тщательного наблюдения. Опасения высказал врач, руководитель департамента критической медицины тбилисской клиники «Нью Хоспиталс» Вахтанг Калоиани, передает Sputnik Грузия.

По его словам, отказ от пищи может создать серьезные проблемы для здоровья политика: «Для меня как для врача очень важно его состояние здоровья. Мы должны сделать все возможное, чтобы его здоровью и жизни, подчеркиваю — жизни, ничего не угрожало».

Из-за голодовки защита политика требует назначить судебные заседания не позднее 20 октября, так как после этого его состояние значительно ухудшится.