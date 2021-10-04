Убиты, арестованы, перевербованы: ЦРУ теряет агентов
Ранее haqqin.az писал о потере Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) десятков своих информаторов, многие из которых были убиты, арестованы или перевербованы в разных странах мира. Газета The New York Times представила подробности раскрытия части агентов ЦРУ.
Речь, в частности, идет о причинах раскрытия информаторов, которых, по данным издания, высшие должностные лица ЦРУ брали на работу, игнорируя отсутствие профессиональной подготовки. Также руководством разведывательного управления, как правило, недооценивались возможности и профессионализм спецслужб стран, где работали такие горе-агенты.
Сообщается, что Россия, Китай, Пакистан и Иран стали намного эффективнее выслеживать и нейтрализовывать шпионов ЦРУ, а также превращать их в двойных агентов.
По данным ЦРУ к провалам информаторов привело и тотальное предательство в рядах американской контрразведки. Стало известно, что некоторые сотрудники ведомства передают иностранным спецслужбам данные агентов и нарушают секретность каналов связи.