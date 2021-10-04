Сообщники азербайджанского киллера все еще на Кипре
Тайна вокруг арестованного 27 сентября азербайджанского киллера, готовившего, как предполагают спецслужбы Кипра, по заказу иранских спецслужб ликвидацию израильских бизнесменов, остается нераскрытой. Как сообщал ранее haqqin.az, 38-летний киллер с российским паспортом на вопросы полиции отвечать пока отказывается. Накануне суд продлил срок его содержания под стражей, следствие продолжается.
Правительство и министр обороны Израиля ранее заявляли, что киллер был отправлен на Кипр иранскими спецслужбами, чтобы убить израильских бизнесменов. Главной же его целью был израильский миллиардер Тедди Саги, обладатель состояния в 5,6 миллиарда долларов, проживающий на Кипре и в Лондоне.
Тегеран свою причастность к инциденту отрицает. Как сообщает Jerusalem Post, посольство Ирана на Кипре назвало это «еще одним безосновательным обвинением сионистского режима в адрес Ирана». «Этот режим постоянно выдвигает подобные необоснованные обвинения в адрес Исламской республики и пытается создать негативную атмосферу против Ирана без каких-либо доказательств», - говорится в заявлении дипломатического ведомства.
Иранское информагентство Fars подчеркивает: с одной стороны, израильские СМИ сообщают, что убийца был отправлен для убийства Тедди Саги российским партнером из-за долга, с другой - израильское правительство выдвигает аналогичные обвинения в адрес Ирана.
Кипрская полиция пока не подтвердила, что за атакой стоит Иран. По последней информации правоохранительных органов, убийца после ликвидации своих целей планировал перебраться в турецкую часть острова на электросамокате. Местоположение убийцы в греческой части Кипра не установлено, поэтому вполне вероятно, что он остался в северной его части. Сейчас полиция на основании данных с телефона киллера пытается установить личность его сообщников, которые, предположительно, находятся в турецкой части Кипра.
Израильские СМИ напоминают, что инцидент на Кипре произошел в период обострения отношений между Ираном и Азербайджаном. И отмечают, что Иран пытается оказать давление на Азербайджан в связи с отношениями Баку с Израилем.
Вместе с тем генеральный прокурор Кипра Йоргос Саввидис отказался давать какие-либо комментарии по этому громкому делу, сообщает Alphanews.
Выступая на пресс-конференции, генпрокурор отметил, что в настоящее время дело расследуется компетентными следователями полиции, и после завершения будет передано в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения и передачи в суд.
Кипрские СМИ сообщают, что новые подробности появятся не ранее 11 октября, когда подозреваемый предстанет перед судом. Будет рассмотрен вопрос продления срока содержания его под стражей.
Напомним, что вчера окружной суд Никосии продлил срок содержания подозреваемого под стражей до 11 октября. Адвокаты задержанного попросили отсрочки слушаний для перевода некоторых документов. В понедельник полиция запросит суд о продлении содержания задержанного под стражей еще на восемь суток.