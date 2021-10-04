Сообщники азербайджанского киллера все еще на Кипре

Фархад Мамедов, отдел информации 17:03

Тайна вокруг арестованного 27 сентября азербайджанского киллера, готовившего, как предполагают спецслужбы Кипра, по заказу иранских спецслужб ликвидацию израильских бизнесменов, остается нераскрытой. Как сообщал ранее haqqin.az, 38-летний киллер с российским паспортом на вопросы полиции отвечать пока отказывается. Накануне суд продлил срок его содержания под стражей, следствие продолжается. Правительство и министр обороны Израиля ранее заявляли, что киллер был отправлен на Кипр иранскими спецслужбами, чтобы убить израильских бизнесменов. Главной же его целью был израильский миллиардер Тедди Саги, обладатель состояния в 5,6 миллиарда долларов, проживающий на Кипре и в Лондоне.

Тегеран свою причастность к инциденту отрицает. Как сообщает Jerusalem Post, посольство Ирана на Кипре назвало это «еще одним безосновательным обвинением сионистского режима в адрес Ирана». «Этот режим постоянно выдвигает подобные необоснованные обвинения в адрес Исламской республики и пытается создать негативную атмосферу против Ирана без каких-либо доказательств», - говорится в заявлении дипломатического ведомства. Иранское информагентство Fars подчеркивает: с одной стороны, израильские СМИ сообщают, что убийца был отправлен для убийства Тедди Саги российским партнером из-за долга, с другой - израильское правительство выдвигает аналогичные обвинения в адрес Ирана. Кипрская полиция пока не подтвердила, что за атакой стоит Иран. По последней информации правоохранительных органов, убийца после ликвидации своих целей планировал перебраться в турецкую часть острова на электросамокате. Местоположение убийцы в греческой части Кипра не установлено, поэтому вполне вероятно, что он остался в северной его части. Сейчас полиция на основании данных с телефона киллера пытается установить личность его сообщников, которые, предположительно, находятся в турецкой части Кипра. Израильские СМИ напоминают, что инцидент на Кипре произошел в период обострения отношений между Ираном и Азербайджаном. И отмечают, что Иран пытается оказать давление на Азербайджан в связи с отношениями Баку с Израилем.