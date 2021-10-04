Соловьев уверен: Российская империя возродится. Может, и не при Путине
«Восстановление Российской империи в ее прежних границах – лишь вопрос времени», - заявил ведущий российского ток-шоу Владимир Соловьев в интервью с редактором National Interest Джейкобом Хейлбрунном.
На вопрос, произойдет ли восстановление Российской империи при Владимире Путине, Соловьев выразил уверенность, что процесс связан не только с именем действующего президента. Все гораздо сложнее.
По мнению телеведущего, если посмотреть на развитие России, то можно узреть очень уникальный тип империи. «Дышащая империя. Мы как бы вдыхаем и выдыхаем, то становимся больше, то меньше», - заявил Соловьев.
Далее пропагандист номер один привел пример из истории 1917 года, когда от России осталась совсем малая часть того, что раньше было Российской империей.
«С годами эта территория выросла в могучую, могучую империю под руководством советского лидера Иосифа Сталина. Рано или поздно мы возвращаем то, что считаем своим. Не обязательно силой, но главным образом идеей единства, которая существует в русской культуре и в очень своеобразном русском подсознании» - фантазирует Соловьев.
Стоит отметить, что Соловьев не первый и не последний, кто открыто заявляет об имперских аппетитах с голубого экрана. На днях в эфире программы «Воскресный вечер» с тем же самым Соловьевым на телеканале «Россия 1» известный своими популистскими высказываниями лидер ЛДПР Владимир Жириновский в словесной полемике с главредом российских государственных СМИ «RT», «Россия Сегодня» и «Sputnik» Маргаритой Симоньян заявил, что при жестком режиме в России «армяне получат Арарат и Карс, а при демократах типа Ельцина армяне потеряют и Ереван». В ответ Маргарита Симоньян призналась, что хочет вернуть Арарат и город Карс, который находится на востоке Турции, в состав России.