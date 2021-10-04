Соловьев уверен: Российская империя возродится. Может, и не при Путине

«Восстановление Российской империи в ее прежних границах – лишь вопрос времени», - заявил ведущий российского ток-шоу Владимир Соловьев в интервью с редактором National Interest Джейкобом Хейлбрунном.

На вопрос, произойдет ли восстановление Российской империи при Владимире Путине, Соловьев выразил уверенность, что процесс связан не только с именем действующего президента. Все гораздо сложнее.

По мнению телеведущего, если посмотреть на развитие России, то можно узреть очень уникальный тип империи. «Дышащая империя. Мы как бы вдыхаем и выдыхаем, то становимся больше, то меньше», - заявил Соловьев.

Далее пропагандист номер один привел пример из истории 1917 года, когда от России осталась совсем малая часть того, что раньше было Российской империей.