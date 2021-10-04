«Очевидно, что азербайджанской стороне было известно о визите Пашиняна в Ханкенди»
«После визита Пашиняна в Ханкенди армянская сторона понесла тяжелые потери». С таким сенсационным заявлением выступил бывший посол Армении в Польше и руководитель аппарата Конституционного суда Эдгар Казарян, передает Aysor.
Как отмечает экс-посол, 5 октября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян экстренно вылетел в Ханкенди. Несмотря на интенсивные бои, Азербайджан на несколько дней прекратил бомбардировку и возобновил только после того, как Пашинян вернулся в Армению: «Вероятно, Азербайджан знал об этом и не хотел сбивать вертолет премьер-министра».
Казарян также указывает, что после этой поездки армянская сторона понесла тяжелые потери, реальные цифры которых до сих пор неизвестны: «В этот день азербайджанской армии удалось прорвать линию обороны, взять сотни населенных пунктов, а затем объявить о победе. В истории Армении не было ни одного дня, чтобы родились 1000 детей, однако был день, когда более 1000 молодых парней погибли. И это был день, когда у власти находился Никол Пашинян».